Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест

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Суд избрал пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому меру пресечения в виде домашнего ареста. Его адвокат уже обжаловал избранную меру пресечения. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отправлен под домашний арест. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Чертановского суда Москвы.

Помимо Ампелонского под домашний арест отправлены начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП "ГРЧЦ" Александр Весельчаков. Их подозревают в мошенничестве.

"Рассмотрены ходатайства следственного управления по Южном округу Главного следственного управления СК России по Москве об избрании меры пресечения Борису Едидину, Вадиму Ампелонскому в виде заключения под стражу и Александру Весельчакову в виде домашнего ареста. Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Едидина и Ампелонского, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября", - сообщил пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

Как сообщил Ежов агентству ТАСС, адвокат Ампелонского уже подал апелляционную жалобу на избранную для него меру пресечения. "Дата рассмотрения жалобы будет сообщена позднее", - сказал он.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Под следствием также находятся глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник Правового управления ведомства Борис Едидин.