В МИД назвали снятие флагов с российских дипмиссий надругательством

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Снятие флагов с российских дипломатических миссий в США является враждебным шагом и надругательством над государственным символом России. Так произошедшее прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия заявила решительный протест США в связи со снятием российских флагов с дипломатической собственности в Соединенных штатах. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Вчера стало известно о новой — я могу официально заявить — враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений. С ранее захваченных агентами американских спецслужб зданий торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги", — отметила Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что Москва расценивает произошедшее "как надругательство над государственным символом России". "Уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала", — подчеркнула она.

Также дипломат отметила, что Россия ответит на действия США в отношении дипломатической собственности. "Российская сторона определится с ответными действиями", — сказала она.

До этого посольство России в Вашингтоне заявило, что с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне были сорваны российские флаги. Госдеп США сообщил, что атрибуты "были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий".

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