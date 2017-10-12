Сумка с $2 млн для Улюкаева находилась под елью во дворе "Роснефти"

Теги: Уголовное дело суд видео улюкаев

В суде показали видео встречи главы "Роснефти" Игоря Сечина и экс-главы МЭР Алексея Улюкаева в день передачи взятки. На нем видно, что Сечин ожидал Улюкаева во дворе офиса "Роснефти", а сумка с 2 миллионами долларами находилась под елью. Приехавший на место встречи Улюкаев взял ее и отнес к машине. Он якобы был убежден, что в сумке находилось вино.

В Замоскворецком суде Москвы на заседании по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева следствие показало видеозаписи, которые были сделаны 14 ноября 2016 года, сообщает "Интерфакс".

На одном из видео видно, как глава "Роснефти" Игорь Сечин ожидает Улюкаева во дворе офиса, а сумка с 2 миллионами долларами стоит на снегу под елью. Затем в гараж заехала машина экс-министра, а Сечин, в свою очередь, обратил его внимание на сумку. Улюкаев взял ее и отнес к машине.

Позже они попрощались, Улюкаев выехал из гаража, и в этот момент его окружили четыре человека в штатском. По словам защиты Улюкаева, он был убежден, что в сумке находилось вино.

"Улюкаев был уверен, что в этой сумке было вино, а не деньги. Раньше Сечин обещал Улюкаева угостить таким вином, какое он в жизни не пробовал", - рассказал адвокат Улюкаева.

Также было показано еще одно видео, на котором Сечин, Улюкаев и глава ВТБ Андрей Костин играют в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года. Улюкаева на записи практически не видно, так же, как и его жеста - два пальца в форме знака победы (V), которым он якобы показывал сумму взятки.

Кроме того, на суде были представлены аудиозаписи телефонного разговора, где Сечин и Улюкаев договорились о встрече.

На заседание суда 12 октября Улюкаев традиционно пришел с книгой, на этот раз он читал "Процесс" Франца Кафки. Ранее он прочел "Убийство" Чехова, "Постороннего" Камю и "Апологию Сократа" Платона.

Слушания по делу в отношении Улюкаева продолжатся 19 октября.

Судебный процесс по делу Улюкаева стартовал 1 сентября. Экс-министра задержали при получении взятки в два миллиона долларов за выданную МЭР положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению госпакета акций "Башнефти" в размере 50%.

5 сентября в Замоскворецком суде столицы расшифровали разговор Улюкаева и Сечина в день задержания экс-министра, 14 ноября 2016 года.

Улюкаев находится под домашним арестом. Экс-министр отрицает свою вину, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса Сечина.

Читайте также:

Золотые монеты и $250 тыс. обнаружили при обыске кабинета Улюкаева

Подаренная Улюкаеву Сечиным колбаса уничтожена следствием

Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Улюкаева и содержимом сумки от Сечина

Улюкаев посоветовал Сечину "не пенять на зеркало"

Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"