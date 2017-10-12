В Филатовской больнице малышу вернули возможность дышать

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Врачи Филатовской больницы совершили настоящее чудо - подарили пятимесячному ребёнку, страдавшему врождённой патологией, возможность снова дышать. Ещё недавно подобные операции делались крайне редко, теперь же буквально поставлены на поток в столичных клиниках.

На операционном столе пятимесячный Миша. У него очень редкая и тяжелая патология - врожденное сужение дыхательных путей трахеи. Младенцу не хватает кислорода, он задыхается. Чтобы спасти сына, родители привезли его из Ханты-Мансийска в Москву. Филатовская больница - единственное место в России, где делают уникальную операцию - скользящую слайдпластику трахеи, передает "ТВ Центр".

"Когда ребенку было два месяца, он заболел обычным ОРВИ, но хрипы гортанные так и не пропали. Нам сделали бронхоскопию, где получили мы такой диагноз. Операция, сказали, очень сложная, период восстановления тоже очень длительный", - рассказала мама пациента Анастасия Солодовникова.

Быстро определить тяжелую дыхательную недостаточность удается не всегда, и многих детей не успевают спасти. Но еще несколько лет назад такой диагноз звучал как приговор.

"Проблема заключается в том, что на тот период, когда мы будет выполнять операцию на трахею, мы должны обеспечить ребенку нормальную вентиляцию. Но в этой ситуации сделать это невозможно без использования одного из вариантов искусственного кровообращения", - пояснил главный детский хирург Департамента здравоохранения Москвы Александр Разумовский.

Аппаратов, обеспечивающих это, в мире единицы. Еще меньше врачей, способных провести такую операцию.

Аппарат искусственной вентиляции отключен, ребенок не дышит, но кислород в кровь продолжает поступать. Диаметр трахеи на довольно большом участке составлял всего лишь два с половиной миллиметра. Воздуха она могла пропустить столько, что было мало даже ребенку. За счет таких тонких действий диаметр трахеи увеличивается вдвое. Аппараты отсоединяют, и хирурги замирают в ожидании первого самостоятельного вдоха.

Теперь маленького Мишу ждет реабилитационный период. Не меньше месяца им с мамой придется провести в больнице под наблюдением врачей. Когда ребенок окончательно поправится, то уже ничем не будет отличаться от своих сверстников.

Мария Самойлова, "ТВ Центр".