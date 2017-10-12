На площади Тверская Застава после реконструкции улучшилось движение

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За первый месяц работы трамваями на площади Тверская Застава воспользовались 600 тысяч пассажиров. Благодаря восстановленному историческому маршруту транспортное движение в районе Белорусского вокзала ощутимо улучшилось, а на прилегающих улицах перестали возникать постоянные заторы. Обновилась и территория вокруг.