На площади Тверская Застава после реконструкции улучшилось движение
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За первый месяц работы трамваями на площади Тверская Застава воспользовались 600 тысяч пассажиров. Благодаря восстановленному историческому маршруту транспортное движение в районе Белорусского вокзала ощутимо улучшилось, а на прилегающих улицах перестали возникать постоянные заторы. Обновилась и территория вокруг.
На площади Тверская застава скоро будет столько же туристов, как на Красной. Прибывающие на Белорусский вокзал от неожиданности забывают, куда шли или ехали. Бросают чемоданы и фотографируют вернувшийся на историческое место памятник Горькому, делают селфи. При этом не переставая удивляться, как сильно может измениться привычное для глаза место.
Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой.