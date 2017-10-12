15:12, 12 октября 2017

На площади Тверская Застава после реконструкции улучшилось движение

Теги:  Транспорт  реконструкция  москва

За первый месяц работы трамваями на площади Тверская Застава воспользовались 600 тысяч пассажиров. Благодаря восстановленному историческому маршруту транспортное движение в районе Белорусского вокзала ощутимо улучшилось, а на прилегающих улицах перестали возникать постоянные заторы. Обновилась и территория вокруг.

На площади Тверская застава скоро будет столько же туристов, как на Красной. Прибывающие на Белорусский вокзал от неожиданности забывают, куда шли или ехали. Бросают чемоданы и фотографируют вернувшийся на историческое место памятник Горькому, делают селфи. При этом не переставая удивляться, как сильно может измениться привычное для глаза место.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой. 

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