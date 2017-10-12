В Москве покажут найденные на ВДНХ архивные кинопленки

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Более сотни редких архивных киноплёнок, найденных в павильонах ВДНХ перед реставрацией, покажут зрителям. Но сначала их оцифруют.

В столице можно будет увидеть обнаруженные на ВДНХ архивные кинопленки. Это уникальные фильмы, снятые в разные годы специально для тематических экспозиций. Копий для такого "кино", разумеется, не делали. Ну а после того, как павильоны перестали использовать по назначению, фильмы вообще убрали в подсобные помещения и подвалы.

Раритеты обнаружили случайно, когда готовились к реставрационным работам. Что на плёнках, можно узнать пока только по надписям на коробках.

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