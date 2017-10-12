Госдума отменила визит в США после снятия российских флагов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил отменить визит в США группы депутатов палаты. Это произошло после снятия российских флагов с дипломатических зданий России в США.

Депутаты Госдумы не приедут в США для участия в третьем ежегодном международном форуме в Нью-Йорке 26-30 октября. Об этом заявил вице-спикер палаты Петр Толстой, передает "Интерфакс".

"Да, не поедет. Это решение принял председатель Госдумы (Вячеслав Володин, - прим. ред.)", - сказал Толстой.

До этого он сообщил, что решение об отмене поездки делегации было принято из-за ситуации со снятием российских флагов с дипломатических зданий России в США.

По словам Толстого, эти здания являются собственностью России, и флаг Российской Федерации должен быть над этими зданиями.

"Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было", - отметил депутат.

Ранее в Госдуме предложили подготовить обращение в связи со снятием российских флагов с дипломатической собственности в США. Вячеслав Володин поддержал предложение и поручил подготовку ответа первому вице-спикеру Александру Жукову.

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