Путин до конца года посетит Иран для встречи с Роухани и Алиевым

Теги: Политика путин иран азербайджан россия

Президент России Владимир Путин планирует до конца 2017 года посетить Иран. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, Путин намерен принять участие в трехсторонней встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Президент России Владимир Путин посетит Иран до конца 2017 года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

"Да, планируется до нового года. Это будет трехсторонняя встреча Россия-Иран-Азербайджан", - сказал он.

В прошлый раз главы трех государств встречались в августе минувшего года в Азербайджане. По итогам переговоров была принята декларация, в которой подтверждалось намерение развивать трехстороннее сотрудничество.