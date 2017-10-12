Около "Зарядья" появится памятник Шекспиру

Теги: Общество памятник москва шекспир

В центре Москвы к 2019 году появится памятник английскому писателю Уильяму Шекспиру. Монумент планируют установить на улице Варварка у музея "Старый английский двор" недалеко от парка "Зарядье". Проект памятника выберут в ходе открытого конкурса.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился до конца 2019 года установить памятник английскому писателю Уильяму Шекспиру, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Памятник установят на улице Варварка у музея "Старый английский двор" рядом с парком "Зарядье". Внешний вид памятника будет выбран в ходе открытого конкурса. Финансирование изготовления монумента, а также его установку возьмет на себя Британский совет в России.

Идея установки памятника Шекспиру появилась в 2016 году, во время проведения перекрестного года литературы России и Великобритании.

Читайте также:

С памятника Калашникову срезали чертеж немецкого автомата

В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему

В Москве открыли памятную доску Муслиму Магомаеву

На Аллее правителей в Москве появятся новые бюсты советских лидеров

Памятник Пушкину открыли после реставрации в Москве