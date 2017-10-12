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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Турчак покинул пост по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Путин провел с ним встречу, в ходе которой лично сообщил о назначении.

"Состоялась встреча президента Путина с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым - заместителем полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Указом президента он назначен и.о. губернатора Псковской области", - рассказал Песков.