В Кремле считают враждебными действия с дипсобственностью России в США

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как враждебные действия снятие российских флагов с дипсобственности в США. По его словам, они направлены на дальнейший подрыв двусторонних отношений. Песков выразил уверенность, что президент Владимир Путин будет действовать в интересах России.

Действия с российской дипломатической собственностью в США направлены на дальнейший подрыв отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений. Президент Путин в данном случае, нет сомнений, будет делать то, что в интересах Российской Федерации", - передает его слова ТАСС.

Посольство России в Вашингтоне сообщило ранее, что с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне были сорваны российские флаги. Госдеп США, в свою очередь, заявил, что атрибуты "были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий".