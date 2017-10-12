В "Домодедово" колумбийка пыталась пронести 3 килограмма кокаина
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В "Домодедово" задержана 45-летняя гражданка Колумбии. Женщина хотела провезти через границу три килограмма кокаина.
В аэропорту "Домодедово" жительница Колумбии пыталась пронести три килограмма кокаина. Наркотики были спрятаны в сумке для ноутбука, сообщает "ТВ Центр".
Два брикета, обмотанные черной пленкой, были вшиты под подкладками. Внутри находился белый порошок. Эксперты подтвердили: это кокаин. Женщина заявила, что про наркотики ничего не знала.
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