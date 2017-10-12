В Кемерове полуголый мужчина "подвозил всевышнего" на угнанной машине

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В Кемерове пациент с пробитой головой и в одних трусах сбежал из больницы, угнал автомобиль, попал в ДТП, а затем зашел в кафе, где шокировал посетителей. Объясняя мотивы угона, кемеровчанин сказал, что его "попросил подвезти всевышний". У мужчины была диагностирована алкогольная интоксикация.

В Кемерове полицейские задержали мужчину, который сбежал из больницы, угнал автомобиль, попал в ДТП и появился в общественном месте в обнаженном виде, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Известно, что 36-летний мужчина попал в больницу после уличной драки, где ему пробили голову. Врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию и направили на лечение. Однако мужчина не дождался окончания курса реабилитации и сбежал из больницы.

В одних трусах он выбежал на улицу, где сел в припаркованный ВАЗ-2114, с оставленным ключом в замке зажигания. Завладев автомобилем, он врезался в железные ворота и затем скрылся. Через некоторое время его нашли в местном кафе, где своим внешним видом шокировал посетителей.

Объясняя мотивы угона, кемеровчанин сказал, что его "попросил подвезти всевышний". В отношении автоугонщика возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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