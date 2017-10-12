В России появится Фонд защиты прав дольщиков

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Фонда защиты прав дольщиков, который сможет помощь завершить строительство проблемного дома или возместить деньги, которые вложили дольщики.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Фонда защиты прав дольщиков, передает РИА Новости.

В нем будут храниться обязательные отчисления застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства. Фонд будет помогать строительству проблемных домов или же возмещать дольщикам вложенные деньги.

Согласно документу, при принятии решения будут учитываться степень готовности недостроенного дома, сумма предоставляемых денег и сроки, необходимые для завершения строительства, количество заключенных договоров с дольщиками, а также количество жилых и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц.

Также правительство утвердило порядок возмещения денег обманутым дольщикам. Выплата по договорам участия в долевом строительстве будет производиться, если застройщик признан банкротом Арбитражным судом, если в отношении него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд. Кроме того, нужно, чтобы собрание участников долевого строительства приняло решение о получении такого возмещения.

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