Путин обсудил с Назарбаевым сотрудничество двух стран

Теги: Политика путин казахстан назарбаев

Сотрудничество России и Казахстана сегодня обсудил Владимир Путин с главой республики - Нурсултаном Назарбаевым. Двусторонняя встреча прошла в Сочи.

В четверг состоялись переговоры Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, передает "ТВ Центр". Российский лидер поблагодарил президента Казахстана за то, что Назарбаев продлил свой визит в Россию после саммитов СНГ и ЕврАзЭС, которые прошли накануне.

Путин добавил, что общение с Назарбаевым происходит регулярно и это идёт на пользу отношениям двух стран. Главы государств обсудили различные вопросы взаимодействия.