Песков: вопрос с пассажирами "ВИМ-Авиа" решен

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос с возвратом пассажиров "ВИМ-Авиа" решен. По его словам, Кремль не занимается банкротством этой компании.

Вопрос с возвратом в Россию всех пассажиров, улетевших рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа" решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кремль не занимается банкротством этой компании. Главный вопрос, который стоял перед "ВИМ-Авиа" — это расшить ситуацию с огромным количеством пассажиров, которые испытывали трудности и лишения с этой ситуацией. Именно это послужило причиной для такой жёсткой реакции президента. Эта ситуация расшита", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне в среду представитель Кремля отметил, что проблема с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" решена. По его словам, неполное служебное соответствие с министра транспорта Максима Соколова пока не снято.