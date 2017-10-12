Путин заявил о 25-процентном росте объема торговли России и Германии

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Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности в политической сфере, в экономике российско-германские отношения "не затухают". По его словам, объем торговли между двумя странами в 2017 году вырос на четверть.

Отношения России и Германии в экономической сфере не затухают несмотря на сложности в политике. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями германского бизнеса.

"В начале нашей беседы хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, текущие сложности в политической сфере, отношения с Федеративной Республикой Германии в сфере экономики у нас не затухают, хотя Германия и уступила первое место Китаю по объему товарооборота с Россией", - передает его слова "Интерфакс".

Путин отметил, что товарооборот между странами по итогам 2016 года составил 40,7 миллиарда долларов, а объем прямых накопленных инвестиций компаний из ФРГ в российскую экономику достиг 18 миллиардов долларов.

"В текущем году отмечен рост двусторонней торговли сразу на 25 процентов и инвестиций только в первом квартале текущего года 312 миллионов, а за весь прошлый год было 225 миллионов", - подчеркнул президент.