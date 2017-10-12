Собянин: четыре новых образовательных кластера появятся в Новой Москве

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В Новой Москве появятся четыре образовательных кластера. Об этом в четверг в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) появятся четыре новых образовательных кластера. Об этом он написал на своей странице в Twitter.