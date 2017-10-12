Собянин: четыре новых образовательных кластера появятся в Новой Москве
Теги: Москва собянин образование
В Новой Москве появятся четыре образовательных кластера. Об этом в четверг в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) появятся четыре новых образовательных кластера. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
В Новой Москве появятся 4 образовательных кластера. Один из них - школа на 2100 мест в деревне Летово - уже строится. Она откроется в 2018-м pic.twitter.com/pUf2OQVcXc— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 октября 2017 г.
Новости по теме Тверская, 13
-
11 октября 2017
Собянин открыл парк "Усадьба Михалково" после благоустройства
-
11 октября 2017
Столичный парк "Усадьба Михалково" вновь открылся после благоустройства
-
11 октября 2017
Рост социальных расходов вдвое опережает рост прочих статей бюджета Москвы
-
10 октября 2017
Москва и Минск заключили новое соглашение о сотрудничестве