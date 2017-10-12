Песков подтвердил подготовку визита Путина в Иран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства намерен посетить Иран 1 ноября. По его словам, в настоящее время идет подготовка поездки. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин намерен принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Ирана и Азербайджана.