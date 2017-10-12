14:58, 12 октября 2017

Песков подтвердил подготовку визита Путина в Иран

Теги:  Политика  путин  иран  песков  азербайджан  россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства намерен посетить Иран 1 ноября. По его словам, в настоящее время идет подготовка поездки. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин намерен принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Ирана и Азербайджана.

Президент России Владимир Путин намерен посетить Иран 1 ноября. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Визит готовится", - сказал он.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует до конца 2017 года посетить Иран. По его словам, глава государства намерен принять участие в трехсторонней встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Иранская сторона сообщила, что встреча запланирована на 1 ноября.

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