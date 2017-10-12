Итальянка получила отпуск по уходу за собакой

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Сотрудница римского университета смогла добиться выплаты зарплаты за два дня, которые она провела не на работе, а в заботе за питомцем. Собака женщины заболела и нуждалась в срочной операции.

Сотрудница римского университета выиграла спор с работодателем об оплате больничного по уходу за собакой, передает "МИР24".

Итальянка не выходила на работу два дня, поскольку ее 12-летнему английскому сеттеру потребовалась операция. Женщина живет одна, и ей было не к кому обратиться за помощью.

Юристы из местной организации по защите животных, которые помогали истице, утверждали, что этот случай следует расценивать как "отсутствие в связи с серьезными семейными или личными обстоятельствами", и работодатель должен выплатить соответствующее пособие.

В качестве одного из аргументов приводилось также положение уголовного кодекса Италии, согласно которому наказанием для лица, оставившего животное страдать, является тюремное заключение на один год и штраф в размере десяти тысяч евро.

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