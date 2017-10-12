Россиянка погибла от удара о дорожный знак на Карибах

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Туристка из России погибла на трассе в аэропорт Пунта-Каны в Доминиканской республике. Уроженка Челябинской области на полном ходу наполовину вылезла из окна автомобиля, после чего разбила голову о дорожный знак. Врачи не сумели спасти женщину и она скончалась.