15:24, 12 октября 2017

Россиянка погибла от удара о дорожный знак на Карибах

Теги:  россияне  туристы  Происшествие  смерть

Туристка из России погибла на трассе в аэропорт Пунта-Каны в Доминиканской республике. Уроженка Челябинской области на полном ходу наполовину вылезла из окна автомобиля, после чего разбила голову о дорожный знак. Врачи не сумели спасти женщину и она скончалась.

На дороге в аэропорт Пунта-Каны в Доминиканской республике погибла российская туристка. Об этом сообщает "Русская планета".

Инцидент произошел накануне днем. 35-летняя уроженка Челябинской области на полном ходу в полуголом виде наполовину вылезла из окна автомобиля, чтобы попозировать подруге и местным водителям.

В результате россиянка разбила голову о дорожный знак, который стоял вдоль дороги. Врачи не сумели спасти женщину и она скончалась.

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