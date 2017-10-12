Россиянка погибла от удара о дорожный знак на Карибах
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Туристка из России погибла на трассе в аэропорт Пунта-Каны в Доминиканской республике. Уроженка Челябинской области на полном ходу наполовину вылезла из окна автомобиля, после чего разбила голову о дорожный знак. Врачи не сумели спасти женщину и она скончалась.
На дороге в аэропорт Пунта-Каны в Доминиканской республике погибла российская туристка. Об этом сообщает "Русская планета".
Инцидент произошел накануне днем. 35-летняя уроженка Челябинской области на полном ходу в полуголом виде наполовину вылезла из окна автомобиля, чтобы попозировать подруге и местным водителям.
В результате россиянка разбила голову о дорожный знак, который стоял вдоль дороги. Врачи не сумели спасти женщину и она скончалась.
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