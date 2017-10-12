ПАСЕ раскритиковала украинский закон об образовании

Теги: Украина образование европа пасе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по украинскому закону об образовании. Делегаты увидели в документе притеснение национальных меньшинств и считают, что он нарушает языковой баланс в стране.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность в связи с принятием на Украине нового закона об образовании, сообщает ТАСС.

82 делегата ПАСЕ поддержали резолюцию, 11 высказались против, а 17 воздержались. Члены ПАСЕ пришли к выводу, что новый закон ущемляет права национальных меньшинств и нарушает языковой баланс в стране.

В связи с этим ПАСЕ рекомендовала Украине пересмотреть вопрос языкового меньшинства в стране, взяв за основу гибкую модель двуязычного образования, а также выполнить в полной мере рекомендации Венецианской комиссии, которые будут готовы к концу года.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Читайте также:

Венгрия выступила за пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Между Украиной и Венгрией нарастает конфликт

Киевские кафе и столовые обязали предлагать меню на украинском языке