Патриарх Кирилл критически отозвался о "Матильде"

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Художественные произведения о событиях российской истории должны содействовать примирению общества, а не сеять раздор. Их авторам не стоит путать художественный вымысел и ложь, заявил патриарх Кирилл, говоря о фильме "Матильда".

Патриарх Кирилл призвал избегать "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей". Так он высказался о фильме Алексея Учителя "Матильда", назвав его "печально известным". При этом настоятель Русской православной церкви не стал произносить вслух название картины, пишет "Газета.ru".

"История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов", - сказал Кирилл.

Он добавил, что художник имеет право на художественный вымысел, однако "художественный вымысел и ложь — это разные вещи".