СКР попросил суд продлить на три месяца домашний арест Серебренникова
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Следственный комитет России попросил Басманный суд продлить срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову на три месяца. Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство будет рассмотрено 17 октября.
Следственный комитет России попросил продлить срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова на три месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Серебренникова на 3 месяца, то есть до 19 января", - говорится в сообщении.
Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 15:00 17 октября.
Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".
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