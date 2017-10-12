Порошенко пообещал отрубить руки всем ворующим в украинской армии

Теги: коррупция Украина порошенко

Петр Порошенко заявил, что никому не позволит воровать в армии Украины. По его словам, за это он готов отрубить руки.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никому не позволит воровать в армии. В противном случае он пообещал, что "руки отрубит", передает сайт "112 Украина".

"Тем, кто будет воровать в армии, – отрублю руки. Это позиция президента. Армия – это предмет моей персональной заботы, армия является одним из наших очевидных достижений за три года, - это было сделано моими усилиями, усилиями министра обороны, усилиями министерства обороны, руководства Нацштаба, волонтеров и волонтерского десанта, когда он был высажен в самое тяжелое время в 2014 году, для того чтобы не допустить коррупции", - заявил Порошенко осматривая общежития Вооруженных сил в Киеве.

Ранее стало известно о коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. В итоге были задержаны заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимир Гулевич.