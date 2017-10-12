Инспекторам ГИБДД разрешили останавливать машины в любом месте

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На следующей неделе вступит в силу новый административный регламент МВД с правилами поведения сотрудников ГИБДД. Согласно документу, инспекторы дорожной полиции теперь имеют право останавливать машины в любом месте, а также проверять документы у любого пассажира, находящегося в автомобиле.

С 20 октября вступает в силу новый административный регламент МВД России, в котором прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей. Об этом сообщает "Ридус".

Согласно документу, инспекторы дорожной полиции теперь имеют право останавливать машины вне стационарных постов ГИБДД. В свою очередь, водителей обязали передавать документы на проверку без обложки и "удерживающих устройств" вроде железных цепочек.

Также инспекторы ГИБДД теперь могут проверять документы у любого пассажира, находящегося в транспортном средстве. Кроме того, сотрудникам дорожной полиции запретили хамить.