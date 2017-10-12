США выходят из состава ЮНЕСКО

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В Госдепартаменте заявили, что США решили выйти из состава ЮНЕСКО. Данное решение было принято из-за задолженности по членским взносам, необходимости реформы организации и "антиизраильской предвзятости". Официально выход будет оформлен 31 декабря 2018 года.

Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о решении выйти из состава этой организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепартамента.

"12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Американские власти отметили, что это решение было принято из-за задолженности по членским взносам, необходимости реформы организации и "антиизраильской предвзятости". США официально выйдут из состава ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года, однако сохранят статус наблюдателя при организации.

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