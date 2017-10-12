На лидера "Христианского государства" завели дело об экстремизме
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Уголовное дело об экстремизме возбуждено против лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина. Как сообщили в правоохранительных органах, поводом стали размещенные им видеоролики с оскорблениями мусульман.
Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтверждают собеседники "Интерфакса".
По данным агентств, уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" было заведено после изучения видеозаписей в интернете, где Калинин оскорбляет мусульман.
Александр Калинин и трое его последователей были арестованы в конце сентября по подозрению в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма "Матильда", а также в поджоге машин у офиса представляющего интересы Алексея Учителя адвоката.
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