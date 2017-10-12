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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле опечалены новостью о выходе США из ЮНЕСКО. Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Соединенные Штаты решили выйти из состава организации 31 декабря 2018 года. В самой ЮНЕСКО также глубоко сожалеют, что Вашингтон принял такое решение.

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В Кремле опечалены информацией о выходе Соединенных Штатов из состава ЮНЕСКО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Печальная новость", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США решили выйти из состава ЮНЕСКО. Данное решение было принято из-за задолженности по членским взносам, необходимости реформы организации и "антиизраильской предвзятости". Официально выход будет оформлен 31 декабря 2018 года.

В ЮНЕСКО заявили, что сожалеют о решении Вашингтона. Как заявила генеральный директор организации Ирина Бокова, выход США станет "потерей для семьи ООН". Она напомнила, что ЮНЕСКО является "ключом для укрепления связей и общего наследия человечества перед лицом сил ненависти и разделения".

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