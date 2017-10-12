Немецкий бизнес заинтересован в присутствии на российском рынке

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Немецкий бизнес заинтересован в дальнейшем присутствии на рынке России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина с представителями Восточного комитета германской экономики. Вопрос о турбинах Siemens в Крыму на встрече не поднимался.

Представители немецкого бизнеса заверили Владимира Путина, что заинтересованы в дальнейшем присутствии на российском рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Восточный комитет [германской экономики на встрече с Путиным] констатировал заинтересованность компаний, которые приняли участие во встрече, в продолжении развития бизнеса в Российской Федерации, несмотря ни на какие конъюнктурные соображения", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам пресс-секретаря президента, речь на встрече шла о сотрудничестве в разных отраслях, в частности, в сфере импортозамещения, цифровизации производств на основе российских платформ.

Он также отметил, что немецкие компании, участвующие в проекте "Северный поток", хотели бы продолжить свое участие в нем.

Вопрос о турбинах Siemens в Крыму на встрече Путина с немецким бизнесом не поднимался. Представители компании так же, как и другие участники, высказали намерение и дальше работать в России.

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