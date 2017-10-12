Собянин открыл Центральный дом предпринимателя после реконструкции

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В Москве открылся обновленный Центральный дом предпринимателя. На церемонии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве в здании Центрального дома предпринимателя на Покровке открылся Дом инноваций. Он станет ключевой площадкой по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса в столице, передает "ТВ Центр".

По замыслу городских властей, Дом инноваций будет выполнять роль информационного центра и послужит местом встреч и переговоров между бизнесменами.

"У нас разветвленная сеть бизнеса, центров оказания услуг, большое количество технопарков, коворкингов, других площадок. Но такой центральной площадки не было. Конечно, для Москвы нужна была такая тусовочная площадка, чтобы можно было увидеть все, что делается в Москве, какая инновационная инфраструктура, какие меры поддержки есть, системы поиска бизнеса, партнеров и, в конце концов, представления о Москве и московском бизнесе", - сказал Собянин.