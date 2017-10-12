КНДР считает легитимным воссоединение Крыма и России

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В КНДР считают легитимным вхождение Крыма в состав России. В Пхеньяне издали новый политический атлас мира, в котором полуостров окрашен в цвета российского флага. Аналогичным образом в Северной Корее относятся и к вопросу о принадлежности Курильских островов.

Северная Корея считает легитимным присоединение Крыма к России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство нашей страны в КНДР.

"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считают его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Пхеньяне издали новый политический атлас мира, в котором полуостров Крым окрашен в цвета российского флага. В посольстве отметили, что аналогичным образом в КНДР относятся и к вопросу о принадлежности Курильских островов.

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