В Москве ликвидировали пожар на заводе "Серп и Молот". Видео

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Возникший на территории бывшего завода "Серп и молот" пожар на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В Москве ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Серп и Молот", передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в четверг в выселенном трехэтажном здании по адресу: улица Золоторожский вал, дом №11. Тушение пожара в центре города осложняла удаленность от источников воды.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгосстройнадзора, на территории завода произошло возгорание двухэтажной секции приблизительно 1955 года постройки. Строение не эксплуатировалось и находилось в полуразрушенном состоянии. Пожар на объекте был локализован в 18:00, пострадавших нет. Огонь не распространился на прилегающие строения.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что на месте ЧП произошло обрушение средней части здания.

"Серп и Молот" - один из старейших и крупнейших металлургических заводов на территории центральной России - прекратил деятельность в 2011 году.

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