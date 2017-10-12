Путин рассказал о росте торговли между Россией и Германией

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Немецкие предприниматели негативно относятся к намерениям Вашингтона ввести новые санкции против России. Об этом было заявлено в Сочи на встрече Владимира Путина с представителями немецких деловых кругов. Как отметил президент, российско-германское экономическое сотрудничество, невзирая на политические проблемы, не затухает. С немецкой стороны готовность к продолжению партнёрства подтвердили, в том числе и участники проекта "Северный поток-2".

Делегацию предпринимателей из Германии в Сочи ждал теплый во всех смыслах этого слова прием, передает "ТВ Центр". Курорт порадовал солнечной погодой, а принимающая сторона хорошими новостями — Владимир Путин пообещал немецкому бизнесу комфортные условия работы на российском рынке и новые возможности, которые открываются на фоне восстановления экономического роста в стране.

Несмотря на политические сложности, товарооборот нашей страны с ФРГ уступает лишь количество контрактов с Китаем, отмечает Путин. В прошлом году объём российско-германской торговли сократился, однако положительная динамика этого полугодия говорит о многом. Пять с половиной тысяч совместных предприятий обеспечивают 270 тысяч рабочих мест. По словам президента, менее чем через 15 лет доля малого и среднего бизнеса в экономике страны должны увеличиться почти на 40%. Немецкие бизнесмены внесут свой вклад в этот рост благодаря новым возможностям для предприятий.

"Мы готовы создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно. В тесном контакте с деловыми кругами продолжим совершенствовать законодательную базу, правоприменительную практику, будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры и, разумеется, подготовку кадров", - сказал Путин.

В большей степени успешному российско-германскому бизнес-сотрудничеству мешают санкции. Пока официальный Берлин не перечит в этом вопросе Вашингтону, немецкие предприниматели заявляют о вреде вмешательства политики в экономику и необходимости отмены ограничительных мер.

На встрече Владимира Путина с деловыми кругами из Германии присутствовала и делегация из Казахстана. Нурсултан Назарбаев сразу же поблагодарил своего российского коллегу, который, как известно, свободно говорит по-немецки, за отсутствие трудностей перевода. У Астаны собственные прочные бизнес-связи с Берлином, но есть и весьма крупные совместные проекты с Москвой.

Мы запустили мультимодельный евразийский транспортный коридор: сегодня через Казахстан проходит пять железнодорожных, шесть автомобильных международных маршрутов от Тихого океана через Китай, Казахстан, Россию в Европу. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, соединяющие напрямую Азию, Европу, север и юг", - сказал Назарбаев.

По завершении открытой части мероприятия гости из ФРГ наглядно продемонстрировали – у Германии с Россией общие интересы не только в бизнесе.

"Вы и Восточный комитет германской экономики одногодки - родились в 1952 году. Это нас объединяет. Немного позже в 1954 году Германия стала впервые чемпионом мира по футболу, и мы, конечно же, все надеемся на то, что и в следующем году, в 2018, мы выступим также успешно", - сказал председатель комитета Вольфганг Бюхеле.

Поздравляя Владимира Путина с прошедшим днем рождения, немецкие бизнесмены подарили ему футболку сборной Германии под номером 9 – именно под ним обычно выступают центральные нападающие, и статуэтку легендарного советского вратаря Льва Яшина. Два сувенира на удачу в будущем чемпионате мира по футболу.

Лилия Акиньшина, Владимир Черных, Василий Батурин. "ТВ Центр", Сочи.