В "Шереметьево" задержали ударившего бортпроводницу авиадебошира

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В аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции задержали авиадебошира, ударившего бортпроводницу на рейсе Москва - Нью-Йорк. В МВД отметили, что по итогам медицинской экспертизы в отношении мужчины примут процессуальное решение.

В столичном аэропорту "Шереметьево" полицейские задержали авиадебошира, который ударил бортпроводницу на рейсе Москва - Нью-Йорк. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась за помощью бортпроводница, которая сообщила о нанесении ей телесных повреждений на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва - Нью-Йорк. Подозреваемый в нанесении телесных повреждений пассажир лайнера был задержан и доставлен в полицию", - сказала Волк.

По ее словам, после дачи показаний мужчину отпустят домой под обязательство о явке. Волк отметила, что по итогам медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести травм бортпроводницы, в отношении авиадебошира примут процессуальное решение.

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