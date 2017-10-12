Генсек ООН прокомментировал выход США из ЮНЕСКО

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО. Об этом заявил заместитель официального представителя Фархан Хак. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя.

Антониу Гутерриш сожалеет в связи с решением США выйти из ЮНЕСКО, передает ТАСС со ссылкой на представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о том, что Соединенные Штаты покидают ЮНЕСКО в свете важной роли, которую они играли в этой организации с момента ее основания", - сказал он.

Ранее Госдеп объявил о выходе США из ЮНЕСКО. Решение, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года, принято из-за задолженности по членским взносам, необходимости реформы организации и "антиизраильской предвзятости".

В ЮНЕСКО заявили, что сожалеют о решении Вашингтона. Как заявила генеральный директор организации Ирина Бокова, выход США станет "потерей для семьи ООН". В Кремле также опечалены информацией о выходе Соединенных Штатов из состава организации.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды Палестины. Примеру США последовал Израиль.

ЮНЕСКО - как специализированная организация ООН - отвечает за координацию международного сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и коммуникации. Организация, как говорится на ее официальном сайте, стремится к установлению тесных связей между народами и обществами.

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