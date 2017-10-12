Израиль начал подготовку к выходу из ЮНЕСКО вслед за США
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Премьер-министр Израиля отдал распоряжение готовить выход страны из ЮНЕСКО. Ранее сообщалось, что США решили выйти из состава этой организации 31 декабря 2018 года из-за задолженности по членским взносам, необходимости реформы организации и "антиизраильской предвзятости".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдел распоряжение МИД готовить выход страны из состава ЮНЕСКО вслед за США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Глава правительства дал указание МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО параллельно с США", - говорится в сообщении.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США решили выйти из состава этой организации 31 декабря 2018 года. Данное решение было принято из-за задолженности по членским взносам, необходимости реформы организации и "антиизраильской предвзятости". В самой ЮНЕСКО отметили, что сожалеют о решении Вашингтона.
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