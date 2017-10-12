Трамп едва не забыл подписать указ о реформе здравоохранения. Видео

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Президент США Дональд Трамп по время церемонии подписания указа о реформе здравоохранения чуть не забыл подписать сам документ. Завершив выступление, он направился в сторону выхода из зала. Оплошность Трампа вызвала смех в зале.

Дональд Трамп чуть не забыл подписать указ о реформе здравоохранения, передает TVC.RU. После своего выступления на церемонии президент США поблагодарил всех присутствующих и направился к выходу.

О необходимости подписать сам указ главе государства напомнили вице-президент Майкл Пенс и сенатор Ренд Пол. Трамп с улыбкой и возгласом "Ах да" подошел к столу и оставил свою подпись на документе.

Оплошность президента вызвала смех в зале.