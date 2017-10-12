Главу Центра подготовки космонавтов отстранили от работы

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Начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков отстранен от занимаемой должности. Об этом рассказал источник в госкорпорации "Роскосмос". В качестве причины увольнения называется "необходимость профилактического лечения".

Руководство "Роскосмоса" отстранило от работы начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на источник в госкорпорации. В качестве причины увольнения называется "необходимость профилактического лечения".

"Временно исполняющим обязанности начальника ЦПК имени Гагарина назначен Максим Харламов, занимающий должность замначальника ЦПК по управлению и развитию", - говорится в сообщении.

По данным издания, после "профилактического лечения" Лончаков перейдет на другую работу, о которой пока ничего не сообщается.

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