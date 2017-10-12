Автомобильную арку Крымского моста установили на опоры

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Автомобильную арку Крымского моста установили на фарватерные опоры. Высокопрочные тросы с максимальной осторожностью тянули тяжелую деталь весом более 5 тысяч тонн на 35-метровую высоту. Подъем занял около 5 часов. Самая сложная часть операции позади. Осталось закрепить пролет.

Автодорожная арка Крымского моста - на проектной высоте. Уникальную морскую операцию, которая длилась почти двое суток, завершают после заката. Над фарватером Керченского пролива теперь возвышаются две белоснежные арки, передает "ТВ Центр".

Гигантскую стальную конструкцию поднимали 12 мощных домкратов и 700 сверхпрочных тросов. Механизм, который в состоянии выдержать несколько таких арок, справился с задачей за пять часов.

Подъем последней из двух арок можно назвать коронацией Крымского моста. Автомобильная на целую тысячу тонн легче железнодорожной. Десятки тросов делают её похожей на огромный струнный инструмент.

Здесь смогут свободно проходить корабли любого класса. Посмотреть, как поднимают многотонную арку, приехали и политики. Лидеры всех четырёх фракций Государственной думы подъехали к фарватеру и пообщались со строителями.

Уже на половину готов подъездной путь к будущему мосту со стороны Крыма. Главная задача проектировщиков — избежать скопления автомобилей перед мостом и после съезда с него. Чтобы такого эффекта бутылочного горлышка не было, дорогу сделали максимально просторной. Автомобильное движение по 19-километровому мосту откроют уже через полтора года.

Борис Максудов. "ТВ Центр", Крым.