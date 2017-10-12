Лавров обсудил с Тиллерсоном срыв флагов с дипобъектов России в США

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Министр иностранных дел России и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон созвонились, чтобы обсудить ряд тем. В частности, Лавров заявил шефу американской дипломатии о неприемлемости действий властей США в свете недавнего надругательства над российскими флагами, сорванными с российских дипобъектов в Сан-Франциско.

Москва не приемлет действия властей США, которые накануне распорядились сорвать с захваченных ими дипобъектов флаги России. Об этом сообщает МИД России по итогам телефонного разговора Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Министр иностранных дел России "подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности", говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора между Лавровым и Тиллерсоном было подчеркнуто, что "продолжаемый американскими чиновниками произвол прямо противоречит звучащим на высшем уровне декларациям Вашингтона о намерении нормализовать двусторонние отношения, опустившиеся на беспрецедентно низкий уровень".

Главы внешнеполитических ведомств России и США также обсудили в телефонном разговоре работу зон деэскалации в Сирии. "Рассмотрены задачи содействия урегулированию конфликта в Сирии, в том числе через обеспечение устойчивого функционирования зон деэскалации и принятие мер по недопущению действий, объективно играющих на руку террористам и ведущих к расколу страны", - отметили в МИД.

Лавров вновь призвал США отказаться от нагнетания напряженности на Корейском полуострове. После этого он и Тиллерсон обсудили ситуацию на Украине с учетом итогов встречи спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым и поддержали продолжение этих контактов.

Кроме того, Лавров заявил Тиллерсону, что Иран придерживается всех своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий. Он подчеркнул необходимость соблюдения норм документа всеми его соавторами.

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