Москва – национальный лидер в области развития инновационной инфраструктуры

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В Кремле чествовали работников промышленных предприятий столицы, которые добились высоких профессиональных достижений. В этом году впервые отмечается День московской промышленности. В четверг в центре города открылся Дом инноваций. Он станет ключевой площадкой для развития и поддержки малого и среднего бизнеса в столице. По замыслу властей это будет информационный центр, где предприниматели смогут получить юридические консультации и обменяться опытом успешных проектов.

Пересечение Покровки и Садового кольца, похоже, станет пульсирующей точкой на карте Москвы, передает "ТВ Центр". Центральный дом предпринимателя поменял свое лицо и содержание, но, прежде всего, название. Теперь это — Цифровое деловое пространство. Инновации видны уже на улице: фасад из светопрозрачного бетона - один из первых в Москве примеров "живой архитектуры", здание также украшают медиа-экраны. А на прилегающей территории не просто светильники, а многофункциональные устройства с возможностью передачи сигнала Wi-Fi и зарядки мобильных устройств. Но главное - сам центр станет ключевой площадкой по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса в столице.

"У нас разветвленная сеть бизнеса, центров оказания услуг, большое количество технопарков, коворкингов, других площадок. Но такой центральной площадки не было. Конечно, для Москвы нужна была такая тусовочная площадка, чтобы можно было увидеть все, что делается в Москве, какая инновационная инфраструктура, какие меры поддержки есть, системы поиска бизнеса, партнеров и, в конце концов, представления о Москве и московском бизнесе", - сказал Сергей Собянин.

Мультиформатную площадку, где можно работать, учиться, встречаться с коллегами и обмениваться опытом уже оценил бизнес. Площадка получилась насыщенной. Уже в первый день работы востребован коворкинг и идут образовательные мастер-классы. Мэр Москвы подчеркнул, что рабочие места для москвичей - это приоритетная задача города. Поэтому в последние годы малому и среднему бизнесу предоставлены многочисленные льготы. Одна из существенных - компенсация части затрат для подключения к инженерным коммуникациям.

В обновленном Доме предпринимателя планируется проводить форумы в сфере инноваций и технологий. Обещают, что и для школьников тут тоже появятся образовательные мероприятия, на которые будут привлекать спикеров международного уровня.

Екатерина Гоголева, Дина Самохина, Андрей Пашутин, Андрей Булычев. "ТВ Центр".