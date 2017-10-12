Астрономы впервые увидели обратную сторону Млечного Пути

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Астрономам из института Макса Планка удалось увидеть объекты на противоположной стороне Млечного Пути. Наблюдения ученых могут доказать, что наша Галактика действительно имеет четыре рукава, а не три.

Астрономам впервые удалось увидеть "темную сторону" нашей Галактики. Результаты исследований ученых из Института Макса Планка опубликованы в журнале Science.

Млечный Путь является одной из самых изученных спиральных галактик, в то же время у астрономов нет точных данных о ее размере, количестве и устройстве рукавов. Естественными препятствиями для изучения "обратной" стороны является пыль и газ, а также яркость центра галактики.

Способ решить эту проблему нашли в Институте радиоастрономии в Бонне. Группа ученых под руководством Альберто Санна открыла первый "космический" мазер – природный источник когерентного микроволнового излучения, расположенный по ту сторону ядра Галактики. Объект G007.47+00.05 расположен в 66 тысячах световых лет от Земли, на противоположном краю Млечного Пути, предположительно, внутри спирального рукава Центавра.

Анализ данных позволил ученым раскрыть некоторые детали рукава и понять, что степень его закрученности может меняться по мере удаления от центра Млечного Пути. Кроме того, это доказывает, что у Млечного Пути действительно четыре рукава, а не три. В будущем обнаруженные данные позволят составить полную карту "обратной" стороны Галактики и получить первые ее реалистичные изображения.

