Астрономы впервые увидели обратную сторону Млечного Пути
Астрономам из института Макса Планка удалось увидеть объекты на противоположной стороне Млечного Пути. Наблюдения ученых могут доказать, что наша Галактика действительно имеет четыре рукава, а не три.
Астрономам впервые удалось увидеть "темную сторону" нашей Галактики. Результаты исследований ученых из Института Макса Планка опубликованы в журнале Science.
Млечный Путь является одной из самых изученных спиральных галактик, в то же время у астрономов нет точных данных о ее размере, количестве и устройстве рукавов. Естественными препятствиями для изучения "обратной" стороны является пыль и газ, а также яркость центра галактики.
Способ решить эту проблему нашли в Институте радиоастрономии в Бонне. Группа ученых под руководством Альберто Санна открыла первый "космический" мазер – природный источник когерентного микроволнового излучения, расположенный по ту сторону ядра Галактики. Объект G007.47+00.05 расположен в 66 тысячах световых лет от Земли, на противоположном краю Млечного Пути, предположительно, внутри спирального рукава Центавра.
Анализ данных позволил ученым раскрыть некоторые детали рукава и понять, что степень его закрученности может меняться по мере удаления от центра Млечного Пути. Кроме того, это доказывает, что у Млечного Пути действительно четыре рукава, а не три. В будущем обнаруженные данные позволят составить полную карту "обратной" стороны Галактики и получить первые ее реалистичные изображения.