Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ "Рублевский" из-за пожара
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Из торгово-развлекательного центра "Рублевский" на западе столицы эвакуировали свыше тысячи человек. По предварительным данным, в здании произошло возгорание. В настоящее время прибывшие на место пожарные проводят разведку.
Экстренные службы эвакуировали более тысячи человек из торгово-развлекательного центра "Рублевский" на западе столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Пожар возник на облицовке под фальшпанелями здания по адресу: Рублевское шоссе, 48/1", - говорится в сообщении.
В настоящее время прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.
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