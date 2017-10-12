Делегации Минобороны не выдали визы США для участия в конференции ООН

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Власти США не дали въездные визы членам делегации Генштаба Вооруженных сил России во главе с первым замминистра обороны Андреем Третьяком, сорвав их участие в мероприятии по линии ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель Минобороны Александр Емельянов на брифинге в штаб-квартире всемирной организации, посвященном проблематике американской системы противоракетной обороны.

Членам делегации Министерства обороны России не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества ведомства Александр Емельянов.

В четверг в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблематике развертывания глобальной системы ПРО США. По словам Емельянова, для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба вооруженных сил России, однако местная сторона въездную визу на территорию США не оформила.

"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации под руководством советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта [Андрея] Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию Соединенных Штатов не оформила", - сказал он.

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