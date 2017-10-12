В КНДР произошло землетрясение

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На территории КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр подземных толчков находился почти в 400 километрах от Пхеньяна и залегал на глубине пяти километров.

Геологическая служба США зафиксировала на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает "Интерфакс".

Эпицентр подземных толчков находился почти в 400 километрах от Пхеньяна и залегал на глубине пяти километров. Землетрясение было зафиксировано приблизительно в 19:40 по московскому времени.

В настоящее время специалисты из США регулярно отслеживают подземную активность на территории КНДР, так как эти данные могут свидетельствовать о проведении ядерных испытаний.