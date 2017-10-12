Сигаретные пачки без маркировки могут появиться в 2018 году

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В следующем году в России могут появиться сигаретные пачки без маркировки. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова. При этом она подчеркнула, что ни один способ доставки никотина в организм не является безопасным.

Уже в следующем году на российском рынке могут появиться сигаретные пачки без маркировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава России Веронику Скворцову.

"Мы сейчас активно работаем с Евразийским экономическим советом для того, чтобы принять единые правила и регламенты самых разнообразных продуктов, включая и сигареты, на нашем общем рынке. В план наш вошло введение этих "пустых" упаковок, где-то как раз начиная со следующего года и в течение пяти лет", - сказала Скворцова.

По ее словам, ни один способ доставки никотина в организм не является безопасным. Скворцова также подчеркнула, что это же относится и к электронным сигаретам.