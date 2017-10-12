В Минобороны России объяснили, зачем США наращивают ПРО

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США наращивают возможности системы ПРО, чтобы получить стратегическое преимущество за счет возможности применять ядерное оружие "с минимальными издержками". Об этом заявил представитель Минобороны Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по вопросам ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

В Министерстве обороны России заявили, что глобальная система противоракетной обороны (ПРО) США приведет к гонке вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

"Опасное заблуждение - считать систему ПРО исключительно оборонительной системой, которая никому не угрожает, а лишь укрепляет международную и региональную безопасность", - сказал представитель Минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

США наращивают возможности системы ПРО, чтобы получить стратегическое преимущество за счет возможности применять ядерное оружие "с минимальными издержками". "Российская Федерация уверена, что неограниченное развертывание американской системы ПРО - это серьезный вызов глобальной безопасности, стимул для гонки вооружений и угроза для всего человечества", - сообщил он.

Емельянов отметил, что сегодня ПРО США включает более 30 противоракет GBI, 130 противоракет "Стандарт-3" и 150 противоракетных комплексов. "Замечу, что более 60 противоракет развернуто в Европе, около 150 противоракет - в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО", - добавил он.

По его словам, стационарные РЛС системы предупреждения США о ракетно-ядерном ударе перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет.

ПРО США угрожает безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе, заявил он.

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