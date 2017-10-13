Пожар в торгово-офисном центре в Чехове локализован

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Крупный пожар тушат в подмосковном Чехове. Этой ночью там загорелся торгово-офисный центр.

В Чехове этой ночью загорелся торгово-офисный центр. Пламя вспыхнуло в магазине автозапчастей около полуночи. За считанные минуты огонь добрался до кровли и по ней перекинулся на другие помещения трёхэтажного здания. Оттуда доносились громкие хлопки: это взрывались канистры с машинным маслом, банки с автокраской и другие легковоспламеняющиеся товары. Затем обрушилась часть кровли, передает "ТВ Центр".

На помощь прибыли пожарные из соседних Серпухова и Подольска. Отдельный расчет следил за тем, чтобы огонь не перекинулся на расположенную неподалёку автозаправку. Спасатели проливали колонны и стены АЗС, припаркованные автомобили люди откатывали вручную. Всю территорию в радиусе полукилометра от горящего центра оцепили, на месте ЧП дежурили десятки машин полиции. Локализовать пожар удалось только к утру.