Захарова ответила на обвинения CNN в адрес России

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Телеканал CNN обвинил Москву в разжигании расовой ненависти в США через популярную игру Pokemon Go. Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны отметила, что западные СМИ "бездарно объяснили возникновение расовых проблем в современной Америке".

Американские СМИ, которые настойчиво пытаются найти следы влияния Москвы на выборы в США, уже добрались и до виртуальной реальности. В эфире телеканала CNN всерьёз заявили, что русские вмешались в американскую политику через покемонов.

Якобы персонажей этой популярной игры (Pokemon Go – прим. ред.) использовали для разжигания расовой вражды: например, соревнования по охоте на покемонов организаторы предлагали проводить в тех местах, где происходили инциденты, связанные с полицейским насилием против представителей темнокожего населения. Героев игры можно было называть именами погибших афроамериканцев.

Тема вмешательства России в американские выборы не сходит с полос газет и из телеэфира с момента победы Дональда Трампа. Журналисты и чиновники приписывали русским хакерам и взлом системы подсчёта голосов, и похищение электронной корреспонденции демократов. Однако все обвинения так и остались без доказательств.

Информацию американских СМИ уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", — написала она в Facebook.

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